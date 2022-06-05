Путин прокомментировал решение США направить Украине новые вооружения

Вооружения в Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью «Россия1».

«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», – цитирует РИА «Новости» президента.

В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории РФ и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

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