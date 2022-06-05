 

Эпидемиолог не исключил появления более заразных мутаций оспы обезьян

05.06.2022, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исключить полностью вероятность возникновения мутаций, усиливающих заразность западноафриканского варианта оспы обезьян, невозможно, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации – это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100 процентов невозможно. Но вероятность таких усиливающих мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания», – приводит мнение жксперта ТАСС.

Как ранее сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, эксперты сошлись во мнении, что вспышку оспы обезьян в разных странах вызвал западноафриканский вариант вируса. Он менее патогенный, сказал Семенов. По его словам, вирус обладает определенными отличиями от ранее депонированных штаммов, однако они не критичны – специалисты пока не могут говорить о том, что вирус приобрел особые новые свойства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии в РФ случаев заражения оспой обезьян. Ведомство принимает необходимые меры для недопущения завоза инфекции и купирования возможности ее распространения на территории страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.20 / 500 тыс. внутренне перемещенных лиц на самом деле живут в ОРДЛО, их интересует только пенсия – Резников

20.10.20 / В США заявили о перехвате бомбардировщиков и истребителей ВКС России

10.02.21 / Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке

26.07.20 / Компания Skoda обновила модели в России

19.05.21 / SCMP – копия «Титаника» в Китае должна привлечь миллионы туристов со всего мира

11.08.20 / Нарколог оценил состояние Ефремова

05.08.21 / CNN – ВОЗ призвала богатые страны поумерить пыл с ревакцинацией — пока прививки не получат бедные государства

21.07.21 / Состоялась презентация нового бюджетного смартфона Samsung

03.06.21 / Глава Минтранса заявил о планах создать в РФ еще один лоукостер

30.06.21 / В Польше украинца подозревают в подрыве дома молодоженов – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика