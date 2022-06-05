Эпидемиолог не исключил появления более заразных мутаций оспы обезьян

Исключить полностью вероятность возникновения мутаций, усиливающих заразность западноафриканского варианта оспы обезьян, невозможно, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации – это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100 процентов невозможно. Но вероятность таких усиливающих мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания», – приводит мнение жксперта ТАСС.

Как ранее сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, эксперты сошлись во мнении, что вспышку оспы обезьян в разных странах вызвал западноафриканский вариант вируса. Он менее патогенный, сказал Семенов. По его словам, вирус обладает определенными отличиями от ранее депонированных штаммов, однако они не критичны – специалисты пока не могут говорить о том, что вирус приобрел особые новые свойства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии в РФ случаев заражения оспой обезьян. Ведомство принимает необходимые меры для недопущения завоза инфекции и купирования возможности ее распространения на территории страны.

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