 

Мнение: “Матч века”

05.06.2022, 3:05, Разное
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Отличный двухсерийный документальный фильм о "Матче века" по шахматам, где сборная СССР сражалась против сборной остального мира и победила, вырвав победу в самом конеце, за счет побед ветеранов советских шахмат.
Одно из эпохальных событий шахматной истории XX века, где-то на уровне хоккейных сражений с канадцами в 1972.

Стоит отметить, что после "Матча века" в Белграде прошел еще один из сильнейших блиц-турниров XX века, который с сокрушительным отрывом выиграл Фишер. Этот турнир нынче входит в числе неофициальных чемпионатов мира, которые проводились до учреждения официального розыгрыша официального титула чемпиона по молниеносной игре. Фишер тогда подходил к историческому пику своей шахматной формы и заслуженно победил. До триуфма всей его жизни с завоеванией шахматной короны оставалось 2 года, после чего он просто прекратил играть в серьезные шахматы.

Источник: Colonel Cassad



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