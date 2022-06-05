Daily Mail – пить и плакать — в Великобритании цена на пинту пива впервые достигла £8

В Великобритании цена на пинту пива впервые превысила £8, притом что с 2008 года её стоимость выросла на 72%, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, рост цен во многом обусловлен как удорожанием ингредиентов из-за конфликта на Украине, так и сильной инфляцией.



AP

Впору лить слёзы над кружкой: в Великобритании цена на пинту пива впервые превысила £8, пишет Daily Mail.

В 2008 году любители выпивки в среднем отдавали за пинту £2,3, однако из-за скачка цен на ингредиенты в этом году эта сумма выросла до £3,95. Таким образом, с финансового кризиса 2008 года цены выросли на 72%.

Самая высокая цена за пинту была зафиксирована в Лондоне и составила £8,06, в то время как самую дешёвую пинту — всего £1,79 — нашли в Ланкашире. Всего было проанализировано 90 тыс. баров и пабов Великобритании.

Между тем представители отрасли опасаются, что клиенты могут перестать ходить в пабы, если цена на напиток достигнет слишком высоких значений.

Пивовары ожидают, что торжества в честь платинового юбилея королевы принесут им немалый доход: по оценкам Британской ассоциации пива и пабов, за долгие выходные британцы закажут более 90 миллионов пинт.

Конфликт на Украине — в стране, которая является крупным поставщиком пшеницы, привёл к росту цен на зерно, что может сказаться на пабах.

Не избежал этой участи и ячмень — один из ключевых ингредиентов для пива. Аналитики исследовательской фирмы Bernstein считают, что для пивоваров это «большая проблема». По их подсчётам, «в реалистичном худшем случае инфляция пивоваренного ячменя в этом году составит 70 процентов».

В этом контексте финансовый директор крупнейшей в мире пивоварни Anheuser-Busch InBev, которая производит Budweiser и Corona, Фернандо Тенненбаум, предупредил, что, хотя инфляция и выросла, цены на пиво пока от неё отстают, а «спрос наблюдается очень высокий».

Председатель City Pub Group Клив Уотсон отметил, что стоимость ингредиентов выросла на 10%: «Инфляция заработной платы, вероятно, достигла 7 процентов, а инфляция электроэнергии — 100 процентов, так что себестоимость пинты пива, скорее всего, выросла на 12–13 процентов».

Между тем, по словам Уотсона, в декабре цены его компании выросли не более чем на 6%. Он также добавил, что в этом году цены останутся неизменными: «Мы просто хотим, чтобы люди вернулись в пабы».