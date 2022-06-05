 

Die Welt – большинство восточных немцев поддерживают умеренный курс в отношении России

05.06.2022, 2:25, Разное
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58% жителей Восточной Германии выступают за умеренный курс в отношении России, пишет обозреватель Die Welt Жак Шустер. По мнению Шустера, это связано с тем, что многие восточные немцы испытывают ностальгию по временам ГДР.


AP

Не стоит удивляться, что жители Западной и Восточной Германии по-разному воспринимают конфликт на Украине, пишет обозреватель Die Welt Жак Шустер. Согласно последним опросам, проведённым Deutschlandtrend, 58% граждан восточных немецких земель выступают за умеренный курс в отношениях с Россией: для западных земель этот показатель составляет 40%.

По мнению Шустера, значительную роль в таких настроениях граждан бывшего ГДР играет ностальгия по прошлому. Как пишет Шустер, многие жители немецких восточных земель вспоминают свои школьные географические атласы, где была нарисована карта Европы времён холодной войны и воспринимают все земли между Москвой и Берлином как некую «терра инкогнита».

Как отмечает Шустер, жители Восточной Германии имеют тенденцию приравнивать понятия «Россия» и «Восток». Соответственно, в их понимании, лишь Москва имеет право говорить за все восточно-европейские земли.



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