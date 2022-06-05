 

Дело воевавших в Украине иностранных наемников передали в суд

05.06.2022, 2:22, Новости дня
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Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников: двух подданных Британии и одного подданного Марокко, им грозит смертная казнь, сообщили в ведомстве.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников – граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима… Иностранцам предъявлены обвинения в совершении на территории Донецкой Народной Республики преступлений <…>: «совершение преступления группой лиц»…, «насильственный захват власти или насильственное удержание власти»…, «наемничество», а также «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», – приводит РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Следствием установлено, что за вознаграждение они принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Отмечается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона наемникам может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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