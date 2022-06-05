Россиянин Волков победил Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянин Александр Волков победил в Лас-Вегасе суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Россиянин победил соперника техническим нокаутом в первом раунде. Бой Волков – Розенстрайк был главным на турнире UFC Vegas 56. Секундантами россиянина в поединке были бывший чемпион UFC Олег Тактаров и бывший боец организации американец Тики Госн, передает ТАСС.

Волкову 33 года. Он провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения.

В соглавном бою турнира житель России Мовсар Евлоев победил единогласным решением судей американца Дэна Иге в полулегком весе. В активе Евлоева 16 побед и ни одного поражения в ММА.

Напомним, в январе президент UFC не включил в список лучших бойцов в истории непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова, который выиграл пояс в легком весе и несколько раз успешно его защитил.

—