Спикер парламента Венгрии заподозрил у Зеленского проблемы с психикой

Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.

Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».

Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – сообщил Кевер.

Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.

Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.

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