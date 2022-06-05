Мнение: Дневник оберста Шиллинга.

Дневник оберста Шиллинга. Как немцы боролись с советской пропагандой.

Аннотация:

Советская спецпропаганда, несмотря на всю постперестроечную критику, была по-настоящему опасным противником военнослужащих вермахта. Немецкие контрразведчики и пропагандисты уделяли борьбе с ней самое пристальное внимание с первых дней войны. Об одном из примеров борьбы с вражеской пропагандой в вермахте, а также о различии в подходах к такой борьбе между вермахтом и РККА расскажет Николай Смирнов.

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