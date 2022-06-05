Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Никола Пашиняна

Участники протестной акции в Ереване выдвинулись к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с полицией.

Люди большой колонной, сопровождаемые автомобилем с музыкой, идут к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сначала «строй» из мужчин, через несколько метров после него – автомобиль с музыкой, передает РИА «Новости».

«Предлагаю начать шествие к резиденции <…>, чтобы власти не подумали, что нам можно перекрыть дорогу. Настоятельно требую не поддаваться на провокации и не начинать стычек с полицией», – объявил с трибуны вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян, передает ТАСС.

Планируется, что по завершении шествия манифестанты вернутся на площадь Франции, где продолжат выступления.

Ранее следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках» из-за столкновений манифестантов с полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, задержаны 13 человек.

Противники Никола Пашиняна считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

Лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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