 

В Турции рассказали о механизме решения «зернового вопроса» во время визита Лаврова

05.06.2022, 1:00, Новости дня
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Анкара рассчитывает определить механизм по «зерновому вопросу» в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, на начало процесса уйдет 3-5 недель, сообщил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.

«В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше», – приводит слова Калына газета Star, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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