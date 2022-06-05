Анонимный боец рассказал о культе мертвых в «ЧВК Вагнера»

В российском СМИ было опубликовано интервьюпредположительно с сотрудником «ЧВК Вагнера».

В беседе с журналистом Федерального агентства новостей человек в маске с затененным лицом раскрыл некоторые традиции, существующие в структуре:

«У нас, как бы сказать, вроде культа погибших боевых товарищей. Для нас они становятся как бы святыми. Погибнуть с оружием в руках – это великая честь».

Именно страх смерти среди военнослужащих, по мнению бойца, делает армию США недостаточно боеспособной и заставляет ее «болтаться где-то посередине». К тому же, американцы слишком ценят комфорт и не готовы сидеть в окопах. Самыми трусливыми на поле боя он назвал представителей арабских стран.

При этом он признался, что «смерти боятся все», однако это не должно быть препятствием для выполнения боевых задач.

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Также он отметил, что при отборе кандидатов в организацию, такие факторы как вероисповедание или национальность не имеют особого значения.