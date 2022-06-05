 

Мнение: Диссиденты из Левады

05.06.2022, 0:25, Разное
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“Несут ли такие люди, как вы, моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения на Украине?”

Впрочем, я был, пожалуй, слишком строг давеча к Левада-центру. Там хоть и “социологи на зарплате”, хоть и находящиеся полностью под пятой государственного монстра, хоть все их результаты “исследований” проходят жесточайшую цензуру в АП (а после цензуры – еще и правку) – они всё-таки находят возможность передать сигнал всем людям доброй воли. Уважаю!

Поскольку цифры контролируются полностью, им удается это… через формулировки вопросов. Вот как здесь:

Вопрос, делающий честь любому диссиденту. Прямой, без экивоков, направленный прямо туда, где у всякого нормального человека, по идее, должны быть совесть и гражданское чувство.

Причем, с точки зрения собственно социологии – формулировка неправильная, поскольку двусмысленная. Ответ-то непонятно как истолковывать. Допустим, некто говорит, что “да, несут”; но что это значит – что он испытывает боль и чувство вины? Или наоборот – “несут, но так им и надо, моя б воля, разрушил бы там всё вообще в ноль”?

И наоборот: отвечает кто-то “не несут” – и что это означает: “не несут, потому что какая может быть ответственность, дело у нас правое и благородное, надо их там вообще всех истребить”? Или “не несут, потому что я ни в малейшей степени не ассоциирую себя с нашим государством бандитов и убийц, я живу сам по себе и на государство мне плевать”?

Вопрос, стало быть, вопиюще некорректный – но очень правильный в экзистенциальном смысле. Каждому стоило бы задуматься – живет он вне государства, под ним или в соответствии с ним, и во всех случаях выбора – отвечает ли он за то государство, в котором живет.

Вопрос, в общем, из серии, куда входит знаменитое изречение Фридриха Дюрренматта: “Когда государство начинает убивать, оно всегда называет себя Родиной”. Дюрренматт был немец из прошлого века, и он знал, о чем говорил.

Источник: Размышления вольного социолога



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