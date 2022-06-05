Мнение: Промсвязьбанк будет работать на Донбассе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Промсвязьбанк объявил о том, что начнет работать на территории ДНР и ЛНР.
Уже началась подготовка к старту работы на Донбассе. Будет обеспечена работа карт системы "Мир"
Весной, после введения санкций ПСБ уже начал заходить в Крым, так как самое "страшное" уже произошло и причин "не заходить" не осталось.
Также, весьма вероятно, что ПСБ будет работать и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет