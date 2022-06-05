 

Мнение: Промсвязьбанк будет работать на Донбассе

05.06.2022, 0:16, Разное
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Промсвязьбанк объявил о том, что начнет работать на территории ДНР и ЛНР.
Уже началась подготовка к старту работы на Донбассе. Будет обеспечена работа карт системы "Мир"
Весной, после введения санкций ПСБ уже начал заходить в Крым, так как самое "страшное" уже произошло и причин "не заходить" не осталось.
Также, весьма вероятно, что ПСБ будет работать и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Источник: Colonel Cassad



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