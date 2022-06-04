Лавров заявил об увеличении продажи российской нефти на альтернативные рынки

Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета РФ не будет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Что касается нас, «шестого пакета», ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, потерь бюджета не будет из-за уровня цен, который установился в результате политики Запада.

«Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», – добавил министр.

В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.

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