 

Увеличилось число пострадавших в Донецке от обстрелов ВСУ

04.06.2022, 23:39, Новости дня
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Число пострадавших в Донецке в результате вечернего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 13 человек, в их числе ребенок, сообщил Минздрав ДНР.

«По уточненным данным, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадали 13 человек, из которых один ребенок», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как сообщается, девять человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пациент в тяжелом состоянии. На местах обстрелов работают 11 бригад скорой помощи.

Напомним, в субботу вечером украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Были выпущены десятки ракет. Как сообщалось, пострадали как минимум десять человек. Кроме того, серьезные повреждения из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины получили несколько жилых домов, а также ясли, две школы, лицей и гимназия.

Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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