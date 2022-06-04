Мнение: О кризисе и распаде Евросоюза… Что натворили польские паны?

На официальном уровне все еврочиновники дружно говорят о единстве и сплочённости #ЕС. Особенно перед лицом «российской угрозы». Тут уже дело пошло на принцип. И он пока важнее разногласий, даже если обходится всё дороже и дороже… самим европейцам. Что в некотором смысле уже подтачивает «единство». И беспрецедентные сложности, с которыми принимался шестой пакет санкций против РФ, красноречиво говорят, что во внутриевропейских отношениях уже вывешен статус «Всё сложно».

А тут ещё и это…

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил ЕС самораспуститься, вместо того чтобы идти на компромисс с Варшавой. Об этом он заявил в интервью порталу Interia. «Вместо того чтобы пойти на компромисс с Польшей, союз должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил политик. И добавил, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, она вынуждена была бы принять как права, так и обязанности. В таком случае Варшава бы не допустила повтора сегодняшних «выходок». Политик выразил сожаление, что его мнение не было услышано.

Лех Валенса также заявил, что утверждение Еврокомиссией национального плана восстановления Польши было ошибкой. «Ведь эти деньги всё равно растратят и украдут. Без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», — заключил он.

#Польша вступила в конфликт с европейскими властями по окончании пандемии коронавируса. Брюссель выделил странам ЕС средства, чтобы те могли восстановить свою экономику. Однако план восстановления Польши одобрили значительно позже, буквально несколько дней назад. Причиной задержки стал затяжной конфликт польских властей с Брюсселем по поводу судебной реформы. Дело дошло до того, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, мол, Польша «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза» и является прямым вызовом единству европейского законного порядка, который гарантирует равные права и взаимное доверие между членами ЕС.

И это не первый #кризис в отношениях поляков с остальной Европой. Были споры по поводу польского угля. Были требования Варшавы к Германии по выплате репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. Так что Лех Валенса прав, говоря о польских «выходках» во множественном числе. И его предложение ЕС самоубиться самораспуститься — тоже неспроста.

Но услышано оно, естественно, не будет. Как и другие идеи «пересборки» ЕС, периодически высказываемые политиками разного уровня уже последние лет 12, начиная с полузабытого сейчас долгового кризиса в еврозоне. Всё это лишь слова. И Брюссель продолжит нянчиться с Польшей и Венгрией, как терпеливый родитель с трудным подростком.

Ведь он в ответе за тех, кого сам же выкормил и приручил?

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