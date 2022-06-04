Мнение: Опыт боевого применения Т-80БВМ

Опыт боевого применения Т-80БВМ

У этой статьи два героя. Один весь в броне и с мощным «сердцем» и увесистыми аргументами, если возникнет «спор», танк Т-80 БВМ, поистине интересная машина.

Второй — парень из стали, прошедший огонь и воду, и медные трубы, настоящий герой нашего времени, юность которого закончилась в 2014 году. Пришлось стать воином, а нынче он участвует в СВО на Т-80 БВМ.

ТТХ Т-80БВМ:

Длина танка — 9 554 мм, ширина — 3 384 мм, высота — 2 202 мм. Т-80 БВМ может преодолевать рвы шириной до 2,6 м, вертикальные стенки высотой 0,8 м, водные преграды вброд глубиной 1,2-1,8 м, с использованием специального оборудования — глубиной до 5 м. Масса танка в боевом снаряжении — 45,7 тонны. Численность экипажа — 3 человека.

Благодаря установке газотурбинного двигателя мощностью 1250 лошадиных сил, танк может передвигаться по шоссе с рекордной скоростью — 80 км/ч, — из-за чего в СМИ его называют «реактивным» или даже «летающим».

Запас хода по топливу равен 500 км. Боекомплект к 125-мм пушке 2А46М-1 составляет 45 снарядов. Запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ составляет 1250 штук, а к зенитному 12,7-мм «Корду» — 300 штук.

Изначально основные танки Т-80 линейки «БВ», в том числе Т-80БВ, оснащались комплексом управляемого вооружения 9К112 «Кобра» с ракетой 9М112. Развитие этого комплекса, заключавшееся, в первую очередь, в разработке новых ракет, продолжалось до конца восьмидесятых годов. В рамках проекта Т-80БВМ было решено заменить устаревшую «Кобру» более современной системой того же класса. В ходе модернизации танки получат комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» с ракетами 9М119.



Комплекс управляемого танкового вооружения 9К119 «Рефлекс»

Так как для Т-80 БВМ, СВО, это первый конфликт, то многим стало интересно, как же проявит себя в боях данный танк. Один наш брат из ПТСР Team, так получилось, участвует в СВО, как раз на такой машине. И вот родилась идея мини-интервью. Отмечу сразу, что попросил помочь мне составить вопросы интересующихся темой людей, за что им большое спасибо.

— Вопрос про подвижность машины: ГТД – «ад для снабженцев» или вещь? Достаточно надежны? Проблемы на марше по топливу? Плавность хода, тряска, приемистость в сравнении с дизелями. Какие основные недостатки Т-80 БВМ?

— Все зависит от того, какую роль играет танковая группа. Как показала практика, скорость «коробочки» напрямую влияет на ее выживаемость. Если те же экземпляры в виде Т-72Б и Т-72Б3 в ходе боев в городской застройке имели очень внушительные потери, то группа «80-х» за 3 месяца операции потеряла только один танк.

Безусловно, обслуживать смешанные группы — это ад для обеспечения, но в них и нет необходимости. На поздних этапах операции машины использовались для абсолютно разных задач. Никаких нареканий по надежности машин не было, выдерживали больше, чем должны были. Движение на Т-80 БВМ намного тише и плавное, что и давало возможность проводить молниеносные атаки.Основной недостаток машины это устаревший тепловизионный прицел на котором любой террикон фонил, и большой расход топлива.



Тепловизионный прицел «Сосна-У»

— Нюансы в пользовании? Боекомплект? На задачу брали БК только в механизированную укладку? Типовой состав БК (пропорция: ОФС, КС, «ломы»)? Или под конкретную задачу наполняли по-разному? Какой тип боеприпасов использовали чаще всего? Основной «лом» по-прежнему 3Б42?

ПТУР — чемодан без ручки или реально полезная вещь? Реально ли реализовать «длинную руку» наших танков в условиях боя на текущем ТВД? Приходилось ли применять? Если да, то нюансы, надежность, были ли срывы наведения и в чем их причина? По личному опыту: какие бы боеприпасы необходимо доработать или создать?

— Больше 10 снарядов в броне не было никогда. Ещё по опыту боев вокруг Донецкого аэропорта мне известно, что происходит с боевой машиной, когда она до отказа забита боекомплектом. Когда с этажа в лючок командира прилетает снаряд от РПГ, и башня улетает на 3 этаж терминала. Наши визави решили проигнорировать эту простую истину и были забиты всегда до отказа, за что и были прозваны среди подразделения «стадом леммингов».

Кроме «Манго» в начале операции ничего не было, боекомплект тратился настолько быстро, что восполнить его не было возможности. Насчёт «длинной руки» отвечу насколько смогу лаконично.

Можно, но запарно. Производить вычисление, чтобы попасть по закрытой стоячей цели (не дай Бог ещё и движущейся), крайне неудобно, и заставляет придумывать велосипед на месте, исходя из особенностей местности.

Крайне необходимы бетонобойные виды вооружения с учетом методичек НАТО по возведению фортификационных сооружений.



Бронебойный подкалиберный снаряд «Манго»

— Наблюдение. Выполняли ли задачи ночью? Как командир ведет наблюдение ночью? Как себя проявило прицельное оборудование? На каких дистанциях в среднем удавалось обнаружить противника?

— Выполнение задач глубокой ночью бронетанковыми соединениями эффективно только в случае работы с закрытых позиций. В идеальном раскладе, если танковая группа выдвигается на штурм, лучше это делать в 2-3 часа ночи и дойти до точки начала ведения боя к сумеркам. Прицельное оборудование устаревшее, под замену. Но на этапе борьбы с танками СССР, хоть и модернизированными, это не критично. Благодаря пехоте и слаженной работе «Ахмат», мы всегда знали, где находится противник и как передвигается.

— Общая осведомленность об обстановке. Связь. Коммуникация в бою с пехотным подразделением? Использовались ли системы автоматизированного управления (по типу ЕСУ ТЗ) или все только через общение по радиосвязи?

—По связи не разглашаю.

— Танковые дуэли? Или танки с танками не воюют (с)? Есть ли проблемы с поражением танков противника? Как оцениваешь стойкость Т-80 БВМ к современным противотанковым средствам? Каково мастерство противника?

— Танковые дуэли на этом ТВД очень востребованы с нашей стороны, и мы их пытаемся навязывать. Превосходство в скорости заднего хода и возможности заходить к врагу в борта даёт нам возможность не проигрывать эти дуэли вообще никогда. А так как украинские танки поголовно забиты боекомплектом до отказа, больше одного попадания не нужно.

Насчёт стойкости к отечественному — на твёрдую 5-ку. Насчёт западных сложнее, так как возможности отработать по нам мы не давали. Но, как мне кажется, тандемные снаряды для нас могли бы быть проблемой, но на это всегда есть старая добрая сеточка .К счастью для нас на Украине танкисты перевелись, большая часть опытных командиров и наводчиков выбиты в результате боевых действий 14-15х годов.



Подбитая техника ВСУ Т-64БВ



Подбитая техника ВСУ Т-64БВ

— И последний вопрос. Как себя показали дополнительные тканевые экраны?

— На нашей машине к текущему моменту их уже не осталось. Но, судя по всему, по нам из чего-то зарядили при зачистке посёлка «З.», и они нас спасли. Работает.

– Спасибо, за ответы на вопросы.

– Пожалуйста! Всем привет от ПТСР Team!

https://telegra.ph/Nemnogo-o-T-80BVM-06-03 – цинк

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