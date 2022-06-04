 

Байдена эвакуировали из-за проникновения самолета в закрытую зону

04.06.2022, 22:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президента США Джо Байдена и первую леди эвакуировали в безопасное место из-за проникновения самолета в закрытое воздушное пространство над городом Рехобот-Бич в штате Делавэр, где отдыхает американский лидер, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что президента США и первую леди эвакуировали в безопасное место, а также временно перекрыли дорогу, примыкающую к дому американского лидера. В настоящее время чета Байденов вернулась в здание.

«Незадолго до 13.00 сегодня (20.00 мск субботы) частный самолет вошел в закрытое воздушное пространство над Рехобот-Бич (штат Делавэр). Самолет немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства», – отметил представитель отвечающей за безопасность первых лиц Секретной службы Энтони Гульельми.

По его словам, пилот самолета не включил необходимый радиоканал, не следовал соответствующему уведомлению и указаниям. Представители правоохранительных органов допросят пилота. В Секретной службе добавили, что были «приняты превентивные меры безопасности, но существенной угрозы» для Байдена не было. По данным телеканала Fox News, в связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета, а президента США и первую леди эвакуировали в близлежащую пожарную часть.

Напомним, в начале июня 2020 года американские СМИ сообщали, что сотрудники секретной службы Соединенных Штатов в разгар беспорядков у Белого дома якобы увели президента США Дональда Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона. Однако сам Трамп опроверг сообщения, заявив, что не прятался в бункере во время погромов в Вашингтоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.21 / 16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем

22.05.21 / В Беларуси заблокировали спортивный сайт из РФ, на котором опубликовали мнение белорусов о Лукашенко

12.08.21 / Новое приложение возвращает в Windows 11 классическое меню

15.12.20 / Жёсткий карантин на Рождество грозит немецким магазинам волной банкротств

25.12.21 / Тегеран заявил об отсутствии планов по обогащению урана свыше 60% вне зависимости от санкций США

30.09.20 / Independent – Папа Римский «отказался» общаться с госсекретарём США

04.01.21 / В московском метро начали работать женщины-машинисты

30.05.21 / Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

06.07.20 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

05.02.22 / Директор «Ленкома» рассказал о болезни Елены Яковлевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика