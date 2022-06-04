 

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек

04.06.2022, 22:45, Новости дня
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В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили десять человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до десяти человек», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Напомним, в субботу вечером в Донецке прогремели взрывы. Как сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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