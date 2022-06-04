Ясли, школы и жилые дома повреждены в Донецке при обстреле ВСУ

Ясли, две школы, лицей и гимназия повреждены в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. Кроме того, серьезные повреждения из-за обстрела получили несколько жилых домов.

«По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района зафиксированы разрушения [на таких объектах]: многопрофильный лицей № 5 имени Н. П. Бойко города Донецка, школа № 22, Классическая гуманитарная гимназия, ясли-сад комбинированного типа № 13, школа «Логос». Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района было повреждено остекление МБДОУ «ясли-сад комбинированного типа № 294 города Донецка» по ул. 50-летия СССР, 151А.

Кроме того, как минимум несколько жилых домов получили серьезные повреждения из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Выбиты стекла на первом и втором этажах зданий, на дорогах разбросаны осколки. В одном из жилых домов пострадал вход в подъезд, рядом видно несколько разбитых легковых автомобилей, припаркованных вдоль дороги. Сгорело как минимум пять машин, среди них два микроавтобуса. На месте много машин скоро помощи, работают пожарные расчеты, передает ТАСС.

Напомним, в субботу вечером украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Были выпущены десятки ракет. По предварительной информации, пострадали как минимум десять человек. Кроме того, в субботу днем украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

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