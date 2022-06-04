Успокаивает зуд кожи головы, борется с перхотью: зачем добавлять порошок дерева Ним в уход за волосами

Дерево Ним, известное как индийская сирень, издавна используется в народной медицине и косметологии. В нем содержится масса полезных веществ, обладающих антибактериальными, противопаразитарными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. И благодаря этому уникальному составу дерево Ним стоит использовать для ухода за волосами.

Борьба с перхотью

Перхоть — это распространенная проблема, которая доставляет немалый дискомфорт. Ведь “белые хлопья” на одежде выглядят довольно неэстетично, придавая неопрятный вид всему образу. И избавиться от этой проблемы поможет порошок дерева Ним. Для этого возьмите 4 ст. л сырья и смешайте в миске с теплой водой до консистенции сметаны. К полученной массе добавьте 1 ч. л масла, лучше оливкового. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 20-30 мин. Затем тщательно промойте локоны до чистоты. Повторяйте эту процедуру раз в неделю, и вы забудете о перхоти.

Лучшее средство против вшей

Вши – паразиты, живущие в волосах и питающиеся кровью. Чаще этих насекомых “подхватывают” дети в детских садах или школах. Причем заразиться паразитами несложно, а вот вывести их довольно трудно. Тем не менее, с этой проблемой поможет концентрированное масло дерева Ним. В нем содержится азадирахтин, который действует на насекомых как натуральный пестицид. Он нарушает жизненный цикл паразитов, предотвращая их дальнейшее размножение.

Еще, в отличие от обычных химических средств, масло дерева Ним не содержит вредных веществ, что делает его безопасным даже для маленьких детей. И чтобы избавиться от паразитов, достаточно нанести средство на волосы, и оставить на 20-30 минут, а потом смыть. При необходимости процедуру можно повторить на следующий день.

Борьба с облысением

Блестящие и густые локоны ассоциируются с красотой и здоровьем. И выпадение волос становится серьезной проблемой для всех. Вызвать выпадение могут разные причины, от дисбаланса гормонов до нарушений в работе внутренних органов. Но чаще к этой проблеме приводят заболевания кожи головы.

В этом случае исправить ситуацию помогает порошок из листьев дерева Нима. В нем содержится масса жирных кислот, которые насыщают кожу нужными элементами, помогая поддерживать ее в здоровом состоянии. А еще эти компоненты препятствуют закупорке пор, ускоряя их очищение, и усиливают рост волос, делая их более сильными.

Облегчает зуд

В состав порошка или масла из дерева Ним входит масса увлажняющих веществ. Они не только напитывают кожу необходимой влагой, но и оказывают успокаивающее действие, снимая зуд и воспаления.

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Укрепление волос

В составе дерева Ним присутствуют вещества и элементы, обладающие естественными укрепляющими свойствами. Они быстро проникают в волосяные фолликулы и обеспечивает полноценное питание всем клеткам. Благодаря этому дерево Ним поддерживает здоровье локонов от корней до кончиков, и ускоряет их рост. А чтобы волосы выглядели максимально шикарно, и были крепкими и блестящими, достаточно смешать немного порошка из дерева Ним с кокосовым или оливковым маслом. Эту массу нужно втирать в кожу головы 1-2 раза в неделю. Главное – наносить средство легкими движениями, чтобы не повредить волосяные фолликулы.

Предотвращает преждевременную седину

Хотя седина не является приговором, все мы стараемся отложить ее появление. И листья дерева Ним отлично помогают справиться с этой проблемой, ведь в них содержатся природные антиоксиданты, предотвращающие раннюю седину. И чтобы дольше сохранить естественный и яркий цвет волос, достаточно смешать натуральный йогурт с порошком из листьев дерева Нима. Эту массу понадобится нанести на локоны, и смыть через 20 минут. Процедуру достаточно повторять раз в неделю. Она не только отложит появление седины, но и сделает локоны более сильными и блестящими.

Помогает избавиться от сухих и секущихся кончиков

Сухие и секущиеся кончики – серьезная проблема, из-за которой мы нередко коротко состригаем локоны. Но если добавлять в любую маску для волос немного порошка из листьев Нима, то ее можно будет избежать. Ведь в средстве содержится масса жирных кислот и минералов, увлажняющих локоны по всей длине. А чтобы навсегда забыть о секущихся кончиках, нужно повторять процедуру раз в неделю. И тогда локоны будут выглядеть шикарно независимо от их длины.