Мнение: Афроевропейцы, вымирание Японии и вымирание Индии

1. На заглавной картинке показан процент чернокожего населения в странах Европы. Если верить источникам и составителям карты, во Франции проживает уже 8,43% негров, что не так уж далеко от доли чернокожего населения в США (ссылка):

Пост с этой картой, опубликованный на американском ресурсе Reddit, модераторы удалили под предлогом «защиты сообщества». Приложенная карта и часть обсуждения, впрочем, остались. Пользователи пишут, что больше всего людей африканского происхождения в странах, которые владели колониями в Африке (это Франция, Британия и Португалия), а также указывают, что африканские мигранты предпочитают Северную Европу, потому что там особенно щедрые пособия.

Про нас же пишут, что «последним чернокожим в России был Пушкин». Это, конечно, преувеличение. Тем не менее, доля чернокожего населения в России и странах Восточной Европы действительно низкая, практически околонулевая. Это даже немного подозрительно, учитывая нашу горячую дружбу со странами Африки во времена СССР.

Касательно же Западной Европы, ничего удивительного. Коренное население там сокращается из-за низкой рождаемости. Тогда как в бывших колониях рождаемость по-прежнему очень высокая.

При этом уходить из Африки и разрывать с ней связи та же Франция отнюдь не хочет. Торговля с полуколониями в Западной Африке исключительно важна для французской экономики, поэтому в Париже крайне болезненно воспринимают нарастающее присутствие российских военных и китайского бизнеса в африканских странах.

2. Весьма грустно обстоят дела с демографией коренного населения не только в Европе, но и в Японии (ссылка):

Показатель рождаемости в Японии за 2021 год поставил очередной антирекорд с момента начала мониторинга демографической ситуации в стране. Об этом свидетельствует исследование японского Минздрава, сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, в прошлом году на свет появились около 811 тысяч новорожденных, что на 29 тысяч меньше, чем в 2020 году. Отрицательно обновил ежегодный показатель и коэффициент фертильности — он составил 1,3 ребенка на одну японку, что на 0,03 пункта ниже, чем за прошлогодний период. Эти показатели находятся на самых низких значениях со времен окончания Второй мировой войны.

Японцев сейчас ежегодно рождается в 3 раза меньше, чем рождалось в 1920-х – 1940-х, и в два раза меньше, чем в 1950-х– 1970-х (ссылка). Неудивительно, что в стране настолько остра проблема стариков, о которых некому заботится: старшие поколения в разы превосходят детей и молодёжь по численности.

При этом японцы, в отличие от европейцев, показательно нетолерантно относятся к мигрантам, крайне неохотно допуская их в страну. В основном ворота открывают для филиппинцев, корейцев, вьетнамцев и других жителей бывших японских колоний и оккупированных территорий (Сферы Сопроцветания), многие из которых имеют частично японское этническое происхождение или вступают в брак с японцами.

Число мигрантов год от года растёт, однако вымирание идёт слишком быстрыми темпами (ссылка). В прошлом году население Японии сократилось на 358 тысяч человек, при этом естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) составила 644 тысячи (и коронавирус тут ни при чём: если верить официальным данным, от эпидемии ковида за всё время умерли только лишь 30 тысяч японцев).

Поэтому надежды Японии на сохранение достигнутых масштабов экономики и уровня жизни связаны исключительно техническим прогрессом и роботизацией. Увы, пока что с роботами получается не очень.

Будущее Японии выглядит печально. Низкие темпы экономического роста, а то и вовсе ползучая рецессия. Нарастающий риск дефолта (государственный долг составляет более 250% ВВП), социальные проблемы. К середине века Япония может значительно просесть по экономике, откатившись с нынешнего 4-го места в мире по ВВП во вторую десятку стран.

С этими картами японцы ещё и думают про наши Курильские острова… Что же, Россия — мирная страна. Нам от японцев особо ничего не нужно, навредить они нам также не могут. Пусть себе мечтают.

3. Вымирание уже практически началось даже в Индии. Почти во всех индийских штатах общий коэффициент рождаемости упал ниже уровня воспроизводства населения (ссылка):

В 2021 году фертильность упала до отметки 1,99. До начала сокращения населения осталось одно поколение.

В РСФСР это произошло в 1968 году (СКР 1,98), через поколение в 1992 началось сокращение населения.

Хуже всего размножаются буддисты 1,36. Индусы 1,94 (-8,9%). Мусульмане 2,36 (-9,9%). Христиане 1,88 (-5,5%). Сикхи 1,61 (+1,9%).

Набранная демографическая инерция велика, что Индия ещё успеет достигнуть твёрдой позиции №1 в мире по величине населения, обогнав Китай. Экономика страны находится в стадии быстрой индустриализации, и в ближайшие десятилетия России будет крайне выгодно дружить и торговать индийцами. Рынок в 1,4 миллиарда человек – это очень неплохо, о каких бы товарах ни шла речь.