Мнение: Кулачное приветствие
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На минувшей недели премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Нижней Новгород.
А у трапа самолета не стал здороваться с встречающими, как принято «крепким рукопожатием».
Рукопожатия Мишустин заменил кулачным приветствием.
Не пойму, Михаил Мишустин все еще продолжает опасаться коронавируса? Или это он так потроллил региональную элиту?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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