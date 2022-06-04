 

Мнение: Кулачное приветствие

04.06.2022, 21:55, Разное
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На минувшей недели премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Нижней Новгород.

А у трапа самолета не стал здороваться с встречающими, как принято «крепким рукопожатием».

Рукопожатия Мишустин заменил  кулачным приветствием.

Не пойму, Михаил Мишустин все еще продолжает опасаться коронавируса? Или это он так потроллил региональную элиту?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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