Мнение: Кулачное приветствие

На минувшей недели премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Нижней Новгород.

А у трапа самолета не стал здороваться с встречающими, как принято «крепким рукопожатием».

Рукопожатия Мишустин заменил кулачным приветствием.

Не пойму, Михаил Мишустин все еще продолжает опасаться коронавируса? Или это он так потроллил региональную элиту?

Фотография отсюда

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