Мнение: Рощин и Серебряный Век

Владимир, мой таинственный френд из Нью-Йорка, опять написал, на этот раз – про то, как я читаю стихотворение Гумилева “Жираф”!! Ура!!

И что хочу сказать: за полдня после его интереснейшей рецензии количество просмотров моей любительской записи в Ютубе увеличилось почти вдвое. Вот так работает реклама! Нет, о подаренном троллейбусе я нисколько не жалею!

“Удивил он меня в очередной раз. Рощин, в смысле. Я, дослушав до конца ролик, аж в затылке почесал. И, перемотав назад, прослушал еще раз.

Отношение мое к «серебряному веку» русской поэзии – негативное более или менее целиком. Весь этот «век» пропитан жеманностью, кривлянием, пошлостью, лицемерием, и мещанской пафосностью. В то время как, вы помните – «прекрасное должно быть величаво».

Помимо перечисленного меня раздражает в поэзии «серебряного века» количество халтуры.

Вообще-то история мировой поэзии – это история халтуры, да. Но ежели, скажем, в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках доля халтуры составляла, по миру поэзии вообще – ну, скажем, девяносто процентов, то в рамках «русского серебряного века» – это уже девяносто девять процентов с десятыми.

(Дополнение: к западу от Бреста дела обстояли на тот момент еще хуже, но это отдельная история).

(Еще дополнение: то, что было на Руси ДАЛЬШЕ, т.е. по мере воцарения, укрепления, продолжения и повсеместия советской власти – да, ЕЩЁ … э … забавнее. К откровенной халтуре, мещанству, жеманству, КРИВЛЯНИЮ и пошлости добавилось еще и фантастическое невежество авторов, и уже не прекращалось, и процветает по сию пору.

И если поэты «серебряного века» были образованы скверно, то «советские» поэты были образованы, благодаря «лучшему образованию в мире», вообще никак, и это проявлялось в их стихах, которые и стихами-то назвать трудно, и СЛИШКОМ много оговорок нужно придумывать, чтобы считать «всё это» поэзией … или хотя бы литературой … И с падением советской власти этот шквал невежества, пошлости и неуместного чванства не прекратился … Но это, опять же, отдельная история).

… Если ОБЪЕКТИВНО смотреть на «продукт» всех «любимых советской интеллигенцией» представителей «серебряного века», а не как обычно, то и получится, что самый талантливый из них все-таки Владимир Маяковский. Всё-таки. Самый энергичный, самый живой, самый-самый одаренный.

Скажете – ну и что, что он продался Ленину-Троцкому, а потом Сталину. Ну, продался. Но дар-то у него – огромный.

Да. Продажность и дар друг от друга не очень зависят, это так. Мало ли было продажных гениев. Да ведь лично господин Шекспир ради карьеры написал верноподданическую пьесу – и карьера его после этого действительно пошла круто вверх. Да и Рихард Вагнер, бунтарь в молодости, в зрелости вполне себе стал монархист и реакционер. Да ведь и Александр Пушкин … и, разумеется, Илья Репин … кого только не прославляли. Этсетера.

Всё так. Когда касается дел земных. Маяковский же совершил … грех … никакой продажностью во имя карьеры не оправдываемый, выразив в ГЕНИАЛЬНЫХ стихах чувства, которые поэт имеет право выражать по адресу только ОДНОГО человека во всей истории человечества, и человек, кому чувства сии в стихах Маяковского были посвящены, этим ОДНИМ человеком вовсе не являлся.

… Поскольку гений – это ПОДАРОК Всевышнего, в стихах этих, гениальных, помимо греха наличествует еще и черная неблагодарность. Ну, вы знаете:

«Я знал рабочего. Он был безграмотный.

Не разжевал даже азбуки соль.

Но он слышал, как говорил Ленин,

И он знал – всё.

Я слышал рассказ крестьянина-сибирца.

Отобрали, отстояли винтовками, и раем разделали селеньице.

Они не читали и не слышали Ленина,

Но это были ленинцы.

Я видел горы – на них и куст не рос.

Только тучи на скалы упали ничком.

И на сто верст у единственного горца

Лохмотья сияли ленинским значком».

Ну и ладно. Самый одаренный – но при этом Иуда-предатель – отметим этот аспект, и оставим данного поэта пока что.

… Надо бы еще отдельно сказать о Сергее Есенине, но с души воротит. Поэт, служитель муз, написавший о собственной матери «Ты жива ЕЩЁ, моя старушка» – не стоит обсуждений.

Речь об остальных.

Талантом многие из них не были обделены, но талант свой они посвящали – мещанским позам, пошлым выебонам, и халтурили напропалую почти все. Поэзия, считали они – это поза, это кривляние, но никак не работа. Зачем работать? «И так схавают».

Исключение на этом неприятном фоне – Николай Гумилев. Он как раз настаивал, что стихи – это работа.

Не знаю, чего ему не хватало – дарования ли, вкуса ли. Но, поскольку всё окружение только и делало, что выёбывалось и кривлялось, он посчитал, что выёбывание и кривляние – неотъемлемая часть поэзии, просто делать это нужно (выёбываться и кривляться) добротно.

Вот и делал.

Самое известное его стихотворение, пусть и не самое удачное – «Жираф».

Оно, разумеется, пошловатое и мещанистое. «Изысканный», надо же. Ну и обычная псевдо-романтика про экзотические веси, и как там, в весях этих, типа, интересно и невъебенно, и как у нас, в цивилизации, всё скучно и давно всем остопиздило, включая фонтаны Бернини.

Но при этом – действительно талантливое, и действительно добротное стихотворение – без обычной для этой эпохи халтуры. Выверенное. Отточенное.

Дамы некоторые очень даже восхищаются. Не страстями молодого вождя и тонкими пальмами, а обращением к женщине. В этом обращении, кажется этим дамам, есть и глубина, и психология, и восхищение умом женщины, и особенно ейными чувствиями.

Ничего такого, разумеется, в обращении этом нет. Дуры. Но дело даже не в этом.

Благодаря «серебряному веку» в России разучились читать стихи вслух. Не перестали читать – а разучились читать.

Слушать русские стихи в исполнении – хоть авторов, хоть профессиональных актеров, хоть самодеятельных любителей – это пытка какая-то, блядь!

«Прекрасное должно быть величаво» значит, что стихи следует читать ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ голосом. Обычным разговорным. А не завывать, прикрывая или закатывая глаза.

Завывают. Все время завывают. Вроде бы нормальный взрослый человек, но при чтении им стихов появляется какая-то жлобская торжественность, какой-то провинциальный пафос – ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от настроения собственно стиха.

«Кто жиыыыыыыл … и мыыыыыыыслил … тот не моооооожет … в душеэээээээ … не презираааааать людеээээй» – завывает чтец, читая издевательские пушкинские строчки. Кошмар.

Очень хотелось бы свалить этот мерзкий феномен на советскую власть – очень. Но, увы, началось ЭТО вполне себе ДО советской власти. Сохранились звуковые записи. Да, завывают. Завывали в самом начале двадцатого века. И по сию пору не прекратили.

Но бывают и исключения.

Очень, очень редко. Но бывают. Если человек читает стихи вслух не завывая, не бубня, и не пытаясь играть роль вдохновенного любителя поэзии (ставя при этом произвольные логические ударения) – значит, что-то понял, что-то уловил, хотя бы в данном стихотворении. Ибо хороший вкус, пусть и благоприобретенный – явление все-таки вечное. И – всюду жизнь.

Вот именно так, человеческим голосом, Алексей Рощин читает вслух гумилевского «Жирафа». Читает КАК НАДО.

Да. Но. При этом:

Когда читаешь, как надо – у тебя моментально появляется право на интерпретацию. У завывающих такого права нет.

А у правильных чтецов есть.

И вот – интерпретация Рощина меня, честно говоря, поразила.

Ну, то бишь, я не представлял себе до того, как прослушал, а потом еще раз прослушал, что такая трактовка «Жирафа» вообще возможна. Как-то в голову не приходило.

И как-то, благодаря этой рощинской трактовке, даже неотъемлемые в рамках «серебряного века» пошлость и позирование – нивелировались. Не целиком. Просто стали намного менее заметны.

Оказывается, «Жирафа» можно читать не только романтически-задумчиво, с налетом неизвестно откуда, «просто так» взявшейся грусти, но и … хмм …

Сперва ОБЪЯСНИТЕЛЬНО (что весьма импонирует моему чувству юмора), а затем, по мере естественно нарастающего эгоистического непонимания со стороны обнявшей колени слушательницы – РАЗДРАЖЕННО. И фрустрационное « … Послушай! … » в предпоследней строчке звучит у Рощина, благодаря предшествующим интонациям … ох не знаю. Всепрощающе, наверное. Как тема пилигримов в «Тангейзере».

Лучше ли это, хуже ли – не знаю, но это для меня было НОВО. И заставило пересмотреть мои взгляды на это стихотворение.

За что я лично Рощину весьма благодарен. Рощин – молодец!

За эту заметку Рощин купил мне троллейбус, абонемент в оперу на следующие пять сезонов, и особняк в шестнадцатом, самом престижном нынче, арондисмане Парижа (ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ, ФБ).

Ссылка на само чтение: https://youtu.be/zl9wXK4o0rA