Мнение: “Мужик из Рубежного” дождался
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Тот самый "мужик из Рубежного" дождался освободителей.
—
Источник: Colonel Cassad
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Тот самый "мужик из Рубежного" дождался освободителей.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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