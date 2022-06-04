 

Мнение: “Мужик из Рубежного” дождался

04.06.2022, 21:35, Разное
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Тот самый "мужик из Рубежного" дождался освободителей.

Источник: Colonel Cassad



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