Лавров назвал «рискованным путем» планы Запада поставить РСЗО Украине

США и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», – цитирует ТАСС главу МИД России.

По его словам, подобные действия Вашингтона и Лондона могут привести к еще большему числу смертей украинцев.

«Они при этом заявляют, что «воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даем оружие» которое, в конечном итоге, приведет к гибели еще большего числа украинцев», – сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вооружения в Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.

В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории РФ и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

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