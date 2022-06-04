Лавров назвал «рискованным путем» планы Запада поставить РСЗО Украине
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США и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», – цитирует ТАСС главу МИД России.
По его словам, подобные действия Вашингтона и Лондона могут привести к еще большему числу смертей украинцев.
«Они при этом заявляют, что «воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даем оружие» которое, в конечном итоге, приведет к гибели еще большего числа украинцев», – сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вооружения в Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории РФ и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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