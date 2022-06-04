Серия взрывов прогремела в Донецке

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.05 – н.п. Тоненькое – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», – приводит РИА «Новости» сообщение представительства.

Ранее украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

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