 

Серия взрывов прогремела в Донецке

04.06.2022, 21:24, Новости дня
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Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.05 – н.п. Тоненькое – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», –  приводит РИА «Новости» сообщение представительства.

Ранее украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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