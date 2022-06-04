 

Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России

04.06.2022, 21:24, Новости дня
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Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.

Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.

«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.

Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.

До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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