 

Мнение: Седьмой пакет

04.06.2022, 21:15, Разное
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ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил в субботу 4 июня заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

Яблонский заявил, что Польша считает необходимым включить в седьмой пакет санкций ограничения на поставки российского газа и отключение еще ряда российских банков от системы SWIFT.

«Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о «Газпромбанке». Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности», – цитирует Яблоньского РИА Новости.

Резвость Польши в вопросе влючения газовой повестки уже в следующий пакет санкций понятна: поляки фактически первыми в Европе обеспечили свою газовую независимость. Пока немцы и австрийцы надеялись, что вопросы шкурной выгоды будут для кремлевских сильнее тараканьих плясок у них в головах, поляки готовились. И успели почти вовремя.

Упоминание «Газпромбанка» здесь, конечно, не случайно. Включение его в санкционный список автоматически ставит крест на истории с «платежами в рублях». Фактически даже не нужно вводить эмбарго на торговлю российским газом – одно лишь закрытие работы «Газпромбанка», который аккумулирует платежи за газ, остановит торговлю надежнее любых иных запретов.

Ориентировочный срок принятия седьмого пакета – конец этого года.

Источник: Эль Мюрид



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