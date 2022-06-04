Ради денег ничего делать не будет: как отличить знающую себе цену женщину

Когда человек знает себе цену, он не будет соглашаться на меньшее и терпеть неподобающее отношение к себе. Женщин, которые обладают чувством собственного достоинства, всегда можно заметить. Вот десять признаков, отличающих таких представительниц прекрасного пола.

Она живет, осознавая уникальность жизни

Женщина, знающая себе цену, осознает, насколько драгоценна жизнь, она понимает, что некоторые ее моменты уникальны, и те или иные прекрасные переживания и впечатления могут никогда не повториться. Поэтому она живет с широко открытыми глазами, наслаждаясь своим существованием, всегда активна и целеустремленна.

Она спокойна и принимает мудрые решения

Она никогда не будет торопиться с принятием решений, потому что знает, что импульсивность может обернуться слишком негативными последствиями. Если бы все брали пример с такой женщины, мудрость царила бы повсюду, и никто больше не пострадал от собственной несдержанности, неосмотрительности и небрежности.

Окружает себя единомышленниками

Женщина с чувством собственного достоинства старается избегать общения с людьми, которые не разделяют ее ценностей, осуждают и критикуют ее. Она не желает находиться в атмосфере непонимания и недоброжелательства. Она предпочитает компанию единомышленников, с которыми у нее есть взаимопонимание, общие ценности и устремления.

Не прощает недостойных поступков

Она никогда не простит мужчину, который предал ее, обидел, сказав в ее адрес оскорбительные слова, а тем более ударив ее. При первом же подобном поступке со стороны партнера она собирает свои вещи и уходит, ни секунды не сомневаясь в правильности своих действий и никогда не оглядываясь. Она убеждена, что нужно идти вперед, чтобы соединить свою жизнь с более достойным человеком.

Она открыта новому

В ее характере всегда быть на высоте, поэтому она всегда готова учиться и постоянно расширяет свои познания. Ей нравится узнавать что-то новое, быть в курсе всего происходящего и использовать полученную информацию, чтобы легче выходить из сложных ситуаций.

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Ценит свое и чужое время

Уважающую себя женщину отличает пунктуальность. Она знает, насколько драгоценно ее время и время других людей. Поэтому она никогда не заставляет других ждать себя и терпеть не может людей, которые опаздывают и не держат данного ими слова.

Она независима

Таких женщин характеризуют независимость и сила духа, при желании они смогут существовать автономно. Ведь у них нет проблем с тем, чтобы обеспечивать саму себя, решать бытовые и прочие проблемы, защищать себя, если есть необходимость.

Всегда остается оптимисткой

На ее лице всегда светится улыбка, даже тогда, когда ей приходится решать массу проблем. И если у нее что-то не получается, она сильно устает, она никогда не жалуется на трудности, не драматизирует ситуацию, а смело идет вперед, прилагая все силы к ее исправлению.

Извлекает уроки из неудач

Когда ее постигают неудачи, когда она делает ошибки, она никогда не отчаивается. Она знает, что сумеет разобраться в ситуации, наверстать упущенное, компенсировать материальные потери. А из неудач она делает правильные выводы, рассматривая их как ценные жизненные уроки.

Не делает ничего ради денег

Для нее ее достоинство и верность принципам гораздо важнее той выгоды, которую она может получить, если поступится своими ценностями. Честность, принципиальность и высокие стандарты – это ее жизненное кредо.

К сказанному стоит добавить, что женщины, знающие себе цену, также привыкли ценить других людей. Они никогда не будут унижать их, не будут самоутверждаться за счет окружающих, более слабых и менее успешных. Напротив, они протянут им руку помощи, поступив так, как это делают сильные и высоконравственные люди.

Самодостаточной женщине не требуется что-то кому-то доказывать. Ей достаточно просто делать свое дело, вкладывая в него душу и поступая так, как велит ей совесть и внутренние устои.