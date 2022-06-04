Заполучить парня своей мечты и сэкономить воду: неожиданные преимущества короткой стрижки для девушек

Если, садясь в парикмахерское кресло, вы внезапно слышите от своего мастера предложение о том, чтобы обрезать длинные волосы, не спешите сразу же отказываться. Довольно часто такие решения принимаются спонтанно. Возможно, стоит прислушаться к голосу извне. Но некоторые девушки признаются, что годами думали о том, чтобы обрезать длинные волосы и сделать короткую стрижку. Многие на это так и не решаются.

Если вы слишком быстро дали положительный ответ на предложение вашего хаир-мастера, постарайтесь во время его работы не смотреть в зеркало, потому что убирать длину волос бывает очень неприятно. Некоторые даже дают волю слезам. Но можете быть уверены в том, что, когда вы увидите себя в новом образе, обязательно испытаете целый шквал новых эмоций. Вовсе не обязательно они будут положительными. К этому нужно быть готовым.

Кто-то, беря в руку свой отрезанный хвост, моментально жалеет о там, что согласился на короткую стрижку. Другая часть девушек, напротив, радуются и жалеют, что не сделали этого раньше. Взглянув вниз, где лежат ваши отрезанные волосы, вы можете увидеть, что с вашим прошлым опытом вас больше ничего не связывает. Это огромный плюс.

Преимущества короткой стрижки: внимание окружающих

Появившись в новом образе перед своей подругой, вы можете встретиться с необычной реакцией. Если не предупреждать приятельницу о том, что резко поменяли стиль, по выражению лица сможете понять, идет вам новая стрижка или нет. Но можете быть уверены в одном, что в первые дни, когда вас будут видеть обновленной, все, о чем вы будете говорить, – о вас.

Ваши родные и близкие могут отреагировать по-разному. Но если вам лично нравится ваш образ, сразу же рекомендуется им об этом сообщить, чтобы невзначай не услышать нелестные отзывы. Если говорить о преимуществах, которые дает короткая стрижка, можно выделить не только внимание окружающих к вашей персоне, но еще и резко сброшенный груз прошлого. Вы сами заметите, как мыслите по-другому. Вы сможете понять, нравитесь ли себе в новом образе, или с этого самого дня снова начнете отращивать длину.

Новые знакомства

Один из плюсов того, что вы внезапно поменяли свой образ, сделав это весьма кардинально, заключается в том, что вы неожиданно можете встретить свою любовь. Это объясняется тем, что вы сами стали воспринимать себя по-другому, как, впрочем, и выглядеть.

Все девушки, которые имеют длинные волосы, чаще всего носят их, скрутив в гульку, собрав в косу или завязав в хвост. Со временем мы привыкаем к своему образу, но со стороны можем смотреться не очень привлекательно. А вот если вы обрезали волосы, сделав стильную короткую стрижку, просто обязаны будете с этого самого дня уделять больше времени своим волосам перед выходом на улицу, укладывая их.

Жизнь по-новому

Многие признаются, что после того как сделали короткую стрижку, привлекли в свою жизнь новые необычные изменения. Если вам кажется, что каждый день похож на предыдущий, а вы будто попали в день сурка, стоит внести изменения в жизнь хотя бы через свой образ, свою внешность. Вот увидите, это повлечет за собой и другие изменения, которые будут происходить по принципу лавины. Изменений точно не избежать хотя бы даже потому, что вы будете физические ощущать себя совершенно по-другому. И вы можете стать более раскованы, чем прежде.

Экономия на ресурсах

Согласитесь, что для мытья коротких волос требуется гораздо меньше времени, воды и шампуня. Это относится и к бальзамам, а также множеству других средств, которые предназначены для секущихся кончиков, блеска длины, сохранения гладкости. Сделав короткую стрижку, вы сможете заметить, что ваши счета за воду стали более приятно выглядеть. Разве это не еще один плюс короткой стрижки?