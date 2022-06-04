Мнение: Сосуд из глины среди железных горшков

Старый коррупционер Берлускони призвал к усилению самостоятельности Евросоюза и росту его политического и военного единства.

Россия изолирована по отношению к Западу, но Запад изолирован по отношению ко всему миру.

Либеральная демократия, которую мы считаем само собой разумеющейся, – это система правления, которая затрагивает менее четверти населения Земли.

6.4 миллиарда человек живут под диктатурами, автократиями, олигархиями, теократиями, системами по-разному и в разной степени авторитарными или тоталитарными. Крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских стран, в настоящее время не с Западом.

Все больше и больше стран Африки попадают в сферу влияния Китая с экономической, политической и даже военной точек зрения. Африка в руках Китая означает серьезную опасность для южного фланга НАТО. Мы усыпили себя мечтой о том, что демократия может стать универсальной, и вместо этого сегодня, как мы видим, ситуация в мире совсем другая.

Горькая реальность, которую мы должны принять к сведению, заключается в том, что Запад, не сумел создать политических и экономических привлекательных проектов сопоставимых с китайскими, такими как «один пояс, один путь».

Напротив, Запад сделал несколько разрушительных отступлений, например, в Афганистане, еще больше подорвав свой авторитет в глазах правящих классов и общественных мнений всей планеты.

Европа рискует оказаться в ближайшие десятилетия «сосудом из глины среди железных горшков». Признаки неизбежного сокращения роли Вашингтона как защитника коллективной безопасности становятся все более очевидными, потому что США больше обеспокоены вызовом Китая на Тихом океане.

Поэтому политическое и военное единство Европы, о котором мы много раз говорили, становится уже не просто желательным выбором, а неизбежной необходимостью.

(с) Берлускони

https://www.ilgiornale.it/news/politica/russia-ha-gi-perso-fronte-occidente-pi-unito-e-determinato-2039219.html

Разумеется, все эти фантазии европейских фрондеров уже далеко не первый раз озвучиваются, но они всегда наталкиваются на сопротивление европейских элит ориентированных на США, которые заинтересованы в сохранении режима вассалитета. Для того, чтобы реализовались фантазии Макрона о европейской армии или фантазии Берлускони о военно-политическом единстве, Европе для начала надо обрести военно-политическую субъектность, коей она сейчас не обладает. Пока же она остается скорее удобным инструментом в руках США в схватке за будущий миропорядок против России и Китая.

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