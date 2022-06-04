Какой год — такая и пара – Личное мнение

Артистка Макеева и плиточник Мальков получили премию «Пара года» по версии «фигпоймичего».



Фото: Соцсети

Ну, что тут скажешь: какой год — такая и пара.

И год — стрёмный, и от пары, его символизирующей, веет, на мой взгляд, отчаянием.



Фото: Соцсети

Впрочем, это — исключительно моё мнение.

Сама Макеева наградой осталась довольна и по случаю вывезла своего Ромку «Заскорузлые пятки» на Мальдивы.



Фото: Соцсети

Едала себе и ему отфотошопила, а пятки — забыла.

Насть, я, конечно, понимаю, что фотошоп сегодня освоили даже самые отсталые слои населения. Теперь даже ты знаешь, как заблюрить свой тяжёлый, поживший пряник до состояния ангельского личика 18-летней Адрианы Лима.

Но на ласты внимание тоже обращай. И на свои, и на Ромкины.



Фото: Соцсети

И это: штаны ему летние нормальные купи. Сколько можно в тёщиных бриджах орехи парить?

А так — совет да любовь, конечно. Пусть и с заскорузлыми пятками.

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