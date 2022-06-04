Лукьяненко рассказал о продаже Neflix прав на его книгу

Стриминговый гигант Netflix намеревался экранизировать книгу «Семь дней до Мегиддо» до ухода с российского рынка, книга была куплена для экранизации, когда не была дописана, сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Семь дней до Мегиддо» была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, тем более очень удивительно такое явление. Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», – приводит ТАСС слова Лукьяненко.

Он также заявил, что не знает, будет ли Netflix работать над его книгой в новых условиях, но надеется, что экранизация произведения состоится в любом случае, даже без содействия стримингового гиганта. При этом Лукьяненко не планирует участвовать в этом процессе.

Ранее видеосервис Netflix стал недоступен пользователям из РФ без подключения к VPN-сервисам.

Напомним, в начале марта Netflix приостановил работу на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

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