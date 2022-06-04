Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена

Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза: один галлон (3,785 литра) топлива в Калифорнии стоит в среднем почти 6,3 доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Так, средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

Больше всего за бензин в США платят жители штата Калифорния, где один галлон топлива им обходится в среднем почти 6,3 доллара, а также Невады (5,4 доллара), Аризоны (5,1 доллара), Аляски (5,3 доллара) и Орегона (5,37 доллара).

В конце мая стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув 4,6 доллара за один галлон (3,785 литра).

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе».

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