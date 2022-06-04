МВД сообщило о росте числа краж батарей из самокатов кикшеринговых сервисов

МВД направило в кикшеринговые компании, предлагающие своим клиентам прокат электросамокатов, экстренное уведомление об увеличении числа краж батарей, которыми снабжено каждое транспортное средство.

Цена каждой батареи, содержащей редкоземельные элементы, которую достаточно легко извлечь из электрического самоката моделей Ninebot & Segway, Xiaomi и Aovo в среднем составляет более половины стоимости транспортного средства. Из-за санкционного ограничения на поставку таких батарей, они стали желанными среди сервисных компаний теневого рынка, обслуживающих электротранспортные средства. Отсутствие аналогов в официальной продаже, а также вопросы электробезопасности импортозамещенной продукции явились основным критерием для злоумышленников, которые стали просто собирать в ночное время батареи из самокатов, разбросанных по городу.

Ведомство отмечает, что старается принимать меры и оперативно выявлять случаи хищения, однако основной проблемой является то, что злоумышленники действуют, выдавая себя за работников сервисных компаний, выполняющих зарядку самокатов. Из-за этого обычному гражданину сложно определить действительно ли сотрудник производит замену батареи либо ее хищение.

В случае выявления людей, которые берут или перевозят более одного самоката, для предотвращения хищения ценных батарей ведомство рекомендует немедленно обращаться по телефону дежурной части.

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