 

Мнение: Ой ты гой-еси

04.06.2022, 19:54, Разное
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Хорошо стали жить люди русские. Хорошо-хорошо, да не очень-то. Пришла беда, откуда не ждали — профицит называется. За два месяца «спец-операции» набралось лишних долларов с евро больше, чем за весь прошлый год, и только растет профицит злонамеренный.

Казалось бы — в чем беда? Когда в государстве денег как у дурака махорки — в чем проблема-то? А проблема есть, и немалая. И более того — всё более и более опасная.

Профицит — это когда приходит денег больше, чем ты тратишь. Ну, или можешь потратить. Причем приходить может немного, но если не тратить, то разница может быть очень даже немалая. А тратить-то и не получается, ни на что. Санкции-с…

Валютный навес растет со скоростью 45 млрд долларов в месяц. Угроза здесь в том, что в любой момент под любым предлогом эти деньги (точнее, валютные позиции) банков могут быть заморожены. Просто потому, что доллар — это всего лишь запись в американском компьютере, и любые операции с ним проходят в пределах этого компьютера. Он, понятно, побольше настольного ПК, но это единственная разница.

По сути, сейчас вся российская экономика работает на будущие репарации, накапливая сумму, достаточную, чтобы ее заморозить и списать. Сколько там нам отмерено — неизвестно. Триллион или полтора вдовесок к уже замороженному почти полутриллиону — это решать не нам. Наша задача — пополнять счета, которые в скором будущем будут заблокированы, а средства с них будут направлены на покрытие убытков от действий Кремля.

А таких действий много. Это и прямые военные расходы, которые Запад несет сейчас, снабжая Украину. Это и потери западных экономик от введенных ими же санкций. У нас принято крутить пальцем у виска — ну, тупые. Это не они тупые, а кремлевская братва такая. Она сейчас активно зарабатывает на то, чтобы затем компенсировать убытки на борьбу с собой. Потратить-то эти деньги некуда, а значит, они пока лежат и ждут, когда понадобятся.

Источник: Эль Мюрид



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