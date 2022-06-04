ЕС пытается изолировать Россию — но Сербия держится за своего старого союзника всё крепче

Несмотря на свой статус кандидата на членство в ЕС, Сербия до сих пор отказывается ориентироваться на политику Брюсселя в отношении России. Власти страны не только не ввели санкции против Москвы, но и продолжают укреплять с ней отношения, передаёт France 24. Впрочем, отдельные эксперты убеждены, что такая политика обусловлена прежде всего прагматическими соображениями и желанием Белграда обеспечить себе дешёвый газ.



AP

Пока Европейский союз изо всех сил пытается изолировать Россию и сократить объёмы импорта энергоресурсов из этой страны, Сербия (страна — кандидат на вступление в ЕС), напротив, укрепляет свои связи с Москвой через новое соглашение о поставках газа, пишет сайт France 24.

Хотя Сербия и осудила российскую спецоперацию на Украине в ООН, присоединяться к санкциям против своего старого союзника она отказалась — даже несмотря на то, что стремится стать членом Евросоюза, подчёркивается в материале французского канала. А на этой неделе, за день до того, как страны блока договорились о введении эмбарго на большую часть поставок российской нефти, Белград объявил о подписании с Москвой трёхлетнего контракта на импорт газа, отмечается в статье.

Как напоминает автор материала, об «очень выгодной» сделке с Москвой на куда более приятных условиях по сравнению с другими странами Европы сербский президент Александр Вучич поведал публике в воскресенье по итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным. «В плане поставок газа зима у нас будет без рисков», — цитирует журналист «популиста» Вучича. Сербский лидер также заявил, что страна заплатит за российский газ лишь десятую долю того, что вынуждены платить другие европейские государства.

О дружественном характере отношений между Белградом и Москвой свидетельствует и предстоящий визит в Сербию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пишет автор. По информации France 24, российский МИД объявил, что Лавров посетит страну в начале следующей недели и проведёт встречи с Вучичем, своим сербским коллегой Николой Селаковичем, а также предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием.

Хотя официально Белград называет приоритетом своей внешней политики вступление в ЕС, он последовательно отказывается следовать европейским решениям, направленным против российских интересов, а «проправительственные» сербские СМИ «поддакивают жёстким заявлениям, исходящим от Кремля», констатирует автор материала. Как отмечает журналист, сербские чиновники неоднократно обвиняли западные страны в том, что они пытаются заставить Белград наложить санкции на Россию, и некоторые из них даже предлагали из-за этого отказаться от присоединения к Евросоюзу. По оценкам некоторых сербских политологов, порой складывается впечатление, что Сербия последнее десятилетие готовилась не к вступлению в ЕС, а к созданию союза с Москвой, упоминает автор. Между тем, согласно данным свежих соцопросов, 40% сербов были бы «рады», если бы их страна действительно прекратила движение в сторону Евросоюза и сформировала бы альянс с Россией.

Аналитики заявляют, что скидки на газ Сербии предоставляются в обмен на те или иные уступки или договорённости, однако Белград предположения о том, что Кремль «награждает» страну дешёвым газом за отказ прислушиваться к призывам ввести антироссийские санкции, решительно отвергает, полагает France 24. «Людям, которые обвиняют нас в том, что мы не вводим санкции против РФ из-за газового соглашения, должно быть стыдно. Санкции против РФ мы не вводим из принципа», — заявляла, в частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Сербский президент также много говорил о том, что для Белграда большое значение имеют усилия РФ по недопущению международного признания Косова, а также исторические, политические и культурные связи с Москвой — однако реальность заключается в том, что у Сербии просто не было особого пространства для манёвра, полагает автор материала. Как подчёркивает журналист, предыдущий газовый контракт с Россией, который также предусматривал расценки на газ значительно ниже рынка и был заключён в 2008 году буквально через несколько месяцев после объявления Косовом независимости, вот-вот должен был истечь, а альтернативных поставщиков в ближайшем будущем у Сербии не наметилось.

Более того, в последние десятилетия Москва при самой активной поддержке Белграда практически «монополизировала» энергетический сектор страны: сербские власти не только строили газопроводы под российские поставки, но и продали контрольный пакет акций своей нефтегазовой компании НИС российскому «Газпрому». По мнению аналитиков, теперь очевидно, что в Белграде всё это время действовала «хорошо организованная группа лоббистов», которая до сих пор оберегает эту монополию.

По данным France 24, в ЕС политику сербских властей уже осудили. Как заявил представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано, в блоке ждут, что Сербия прекратит укреплять связи с Москвой. «Мы ожидаем, что страны-кандидаты — в том числе и Сербия — будут постепенно приводить свою политику по отношению к третьим странам в соответствие с курсом и позициями Европейского союза, в том числе и в том, что касается ограничительных мер», — цитирует Стано сайт канала.