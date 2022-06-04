«Новое унижение» – Джонсона освистали на торжествах в честь королевы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона освистали во время празднования 70-летия царствования Елизаветы II на фоне его попыток не допустить вотума недоверия в свой адрес, пишет The Independent. Как отметил источник газеты в Лейбористской партии, это освистывание должно убедить колеблющихся депутатов подтолкнуть Джонсона к отставке.



AP

Перед премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном стоит непростая задача: убедить свою Консервативную партию, что он по-прежнему способен повести её на следующие всеобщие выборы — причём несмотря на то, что британцы освистали его во время празднования 70-летия царствования Елизаветы II, пишет The Independent.

Торжества стали для премьера, который отчаянно пытается помешать вынесению ему вотума недоверия, «новым унижением», отмечает газета. Джонсона, когда он поднимался по ступеням собора Святого Павла со своей женой Кэрри, встретили громким неодобрительным гулом, свистом и насмешками.

Кроме того, по некоторым данным, премьер-министра осмеяли, когда он покидал службу, а один человек якобы прокричал ему вслед: «Борис, катись к чёрту».

Источник The Independent в Лейбористской партии отметил по этому поводу следующее: «Освистывание премьер-министра станет громким звонком для тех депутатов-консерваторов, которые отрицают то, что общественности крайне не понравилось, что на Даунинг-стрит закон нарушали в промышленных масштабах».

Во время службы Джонсон прочитал отрывок из Библии о честности. Премьер, в частности, процитировал отрывок из Послания к филиппийцам 4:8: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».

Насмешки над Джонсоном совпали по времени с предположительной подготовкой Даунинг-стрит к «кампании обаяния» с целью переманить на свою сторону ряд ещё неопределившихся депутатов, что поможет избежать голосования по вопросу о доверии Джонсону.

Ранее около 30 членов парламента публично призвали премьер-министра подать в отставку, притом что фракция противников Джонсона считает, что они близки к достижению порога в 54 голоса, необходимых для того, что вынести вопрос о вотуме недоверия на общее обсуждение.

Тем временем фракция «мятежников» в Консервативной партии выразила некоторые опасения насчёт того, удастся ли им правильно подгадать время для обсуждения вотума недоверия. Они, в частности, беспокоятся, что накопление определённого количества писем депутатов о недоверии премьеру спровоцирует голосование «случайно» — что даст Джонсону возможность удержаться на своём посту ещё год, так как именно на такой срок он получит иммунитет к подобным попыткам отстранить его от власти.

Многие члены парламента призвали Бориса Джонсона уйти в отставку по причине «партигейта» — скандала вокруг вечеринок в премьерской резиденции прямо в самый разгар коронавирусного локдауна.