 

Дама в шляпе – Личное мнение

04.06.2022, 18:42, Разное
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Ни разу так и не побывавшая замужем тётя Юля Барановская отметила 42-летие.

Как? Вывалила в запрещённую и признанную экстремистской соцсеть себя голенькой.


Фото: Соцсети

Из одежды — шляпа. Зона декольте — обуглена прожитыми годами. Глаза зажмурены — то ли от отчаяния, то ли от слёз.

Зачем Барановская сидит голенькая? Очень трудно найти ответ на этот вопрос.

Возможно, Юлечке жарко. Горит под солнцем от пламени внутри. Повторю: Юля не была замужем и уже лет 10, кажется, как рассталась с Аршавиным. Можно предположить, что костёр страсти в Юле мешает надеть ей хотя бы трусы.

Нельзя отметать и вариант, что Юля этой фотографией пытается показать всем, что у неё почти нет целлюлита на правом бедре. Почему на правом? Потому что на левом она его недостаточно хорошо заблюрила всё же.

Впрочем, целлюлит в 42 можно считать почти нормой. Смотрите, подруги, завидуйте — я не очень жирная!

Голые фоточки всегда привлекают мужчин. Может, Юля заманивает этой фотографией потенциального жениха?

Смотри, жених, как я хороша в шляпе! Иди сюда, иди — не бойся.

С шеи на грудь свисает то ли компас, указывающий направление к ЗАГСу, то ли часики, которые тикают. Когда, если не сейчас ещё, фотографироваться голенькой в шляпе?

Источник: Лена Миро



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