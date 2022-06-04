Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск на празднование 1030-летия православия на белорусских землях, он возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в столице Белоруссии.

Перед началом богослужения патриарх возложил цветы к памятнику первого патриаршего экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), установленному рядом с собором, передает РИА «Новости».

В рамках визита патриарх Кирилл проведет 5 июня богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.

Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

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