 

Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в Турции

04.06.2022, 18:35, Новости дня
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Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года, сообщил пресс-секретарь ПСР Омер Челик.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», – цитирует ТАСС Челика.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения (ПНД). Между тем оппозиционные партии пока что не назвали своих кандидатов. Кроме того, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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