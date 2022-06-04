Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в Турции

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года, сообщил пресс-секретарь ПСР Омер Челик.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», – цитирует ТАСС Челика.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения (ПНД). Между тем оппозиционные партии пока что не назвали своих кандидатов. Кроме того, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов

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