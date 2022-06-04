 

При стрельбе в торговом центре в США пострадали девять человек

04.06.2022, 18:35, Новости дня
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В торговом центре американского города Финикса (штат Аризона) произошла стрельба, в результате которой ранены девять человек, включая одного подростка, передает телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, причиной стрельбы послужила ссора в многочисленной компании молодых людей, которые вместе проводили время в торговом центре. Возраст пострадавших – от 17 до 24 лет. Трое из них, как отмечается, получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

После приезда правоохранителей район происшествия был оцеплен. Полиция проводит масштабное расследование, пока никто не был задержан.

Ранее президент США Джо Байден выступил с телеобращением к американцам в связи со случаями стрельбы в США. Он призвал запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. Он заявил, что вторая поправка к конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права». Напомним, пять человек, включая подозреваемого,погибли, в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалдепогибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчинаубил десять человек в супермаркете.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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