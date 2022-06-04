Владимир Зеленский выдал украинское гражданство Игорю Стрелкову

За выдающиеся заслуги перед государством в информационной войне российскому политическому деятелю Игорю Гиркину (Стрелкову) выдано гражданство Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

– Коренной уроженец Москвы Игорь Всеволодович Гиркин проявил себя как настоящий патриот Украины. Не взяв ни копейки из бюджета страны, он поднимал моральный дух наших бойцов и деморализовывал оккупантов. Его мудрые действия в 2014 году помогли Украине вернуть под свой контроль Славянск и Краматорск и не дать так называемой “русской весне” коричневой чумой распространиться на всю территорию Украины. Поэтому я принял решение наградить его самым ценным, что только существует в мире – паспортом гражданина Украины, – заявил украинский лидер в видеообращении.

Самого Стрелкова эта новость настигла в Хайфе во время встречи со сторонниками. Он воспринял её с воодушевлением и заявил о готовности возглавить контрнаступление ВСУ.

– Готов не только стать гражданином Украины, но и возглавить Генштаб. Я знаю, как ковать победы в любых условиях, но для этого нужно провести всеобщую мобилизацию, – сказал полководец.

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