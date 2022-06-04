ВСУ разместили военную технику во дворах домов, школ и детских садов, утверждают в России

Минобороны РФ продолжает фиксировать факты размещения киевским режимом вооружения во дворах жилых домов, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях, информирует пресс-служба ведомства.

Так, в Харькове во дворах многоквартирных домов по улице Астрономической националистами оборудованы огневые позиции и размещена артиллерия. Жителям при этом запретили покидать свои квартиры, говорится в Telegram-канале ведомства.

В Славянске в школах №5 и №6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских формирований, а на территории комбикормового завода – тяжелое вооружение и бронетехника.

В Дружковке в здании школы №1 оборудован пункт управления ВСУ, а во дворах находится РСЗО. Местных жителей никто не эвакуировал.

Все это для того, что спровоцировать ВС РФ на ответный огонь, тем самым повреждая объекты гражданской инфраструктуры, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

Ранее сообщалось, что при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. А при отступлении из Северодонецка заминировали емкости с химикатами на заводе «Азот».

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