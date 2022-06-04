В Белоруссии предложили забрать советские памятники из Прибалтики и Польши

Витебские общественные организации обратились к правительствам Польши, Литвы и Латвии с предложением забрать из этих стран памятники советским воинам в Белоруссию.

«Витебский областной координационный совет общественных организаций и политических партий обратился к правительствам Литвы, Латвии и Польши с предложением забрать ненужные в их странах памятники советским воинам, чтобы отреставрировать и разместить их в области», – передает БелТА со ссылкой на Витебский облисполком.

По словам члена совета Игоря Теплякова, ждать положительного ответа от правительств, которые «потворствуют ежегодным шествиям по своим улицам бывших легионеров СС, позволяют себе топтать память, снося памятники в честь воинов, погибших за освобождения их же народов от фашистского ига» не стоит.

Как считает Тепляков, «память, основанная на правде, не нужна не самому народу этих стран». «Не нужна она именно той кучке политиков-сателлитов, которых привел к власти заокеанский протекцион, который ими и управляет в своих интересах. Нам остается лишь надеяться, что еще не все человеческое у чиновников этих стран ушло в небытие и они все-таки подойдут к нашему предложению должным образом», – сказал он.

Ранее в Риге задержали выступивших против сноса памятника Освободителям.

Напомним, рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

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