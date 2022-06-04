Быстрыкин поручил доложить ему подробности расследования ДТП на Кубани
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с участием маршрутного автобуса», – говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
Напомним, микроавтобус попал в аварию в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате ДТП погибли минимум три человека, есть пострадавшие. По данным СК России, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров.
Два человека, которые пострадали в ДТП, находятся в тяжелом состоянии, здоровью еще троих нанесен вред средней степени тяжести.
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