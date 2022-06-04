Летом френч тоже будет в фаворе: самые свежие тенденции и модные идеи сезона

Французский маникюр удлиняет пальцы, очень элегантен и имеет бесконечные вариации, каждая из которых более интересна, чем предыдущая. Именно поэтому мы решили подобрать для вас оригинальные идеи френча, которые будут в тренде этим летом.

Оригинальный французский маникюр

На главном фото статьи вариант для тех, кто любит цвета, но боится переборщить. Речь идет об очерчивании кончика ногтя яркими цветами, но без заполнения пространства. Это создает эффект одновременно простой и очень сдержанный, но в то же время очень красочный и летний. Вам не кажется, что они идеальны для этого лета?

Красный, черный и белый

Начнем подборку с французского маникюра в красном, черном и белом цветах.

Французский маникюр в черном цвете

Дизайн ногтей с черными кончиками, но с добавлением цветка на некоторых ногтях или только на одном, как на изображении, чтобы создать уникальный, но в то же время изысканный дизайн.

Синий и розовый

Если вам нравятся ногти миндалевидной формы, то этот дизайн идеально вам подойдет. Речь идет о том, чтобы покрасить кончик ногтя наполовину в синий, а наполовину – в розовый цвет, хотя оттенки, конечно, могут варьироваться в зависимости от ваших вкусов.

Дизайн ногтей с голубыми блестками

Этот дизайн ногтей заключается в окрашивании кончика синим оттенком и добавлении блесток сверху.

Летний французский маникюр в пастельных тонах

Мы не можем пройти мимо маникюра, в котором нет пастельных тонов. В связи с этим предлагаем вам покрасить кончики всех ногтей в разные пастельные тона. Также можно добавить рисунки цветов, звезд или улыбок.

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Больше золота

Этот дизайн просто идеален для пляжа. Золото будет отлично сочетаться с загаром вашей кожи. Кроме того, эта золотая тенденция полностью на подъеме этим летом. Это одновременно и очень простой дизайн ногтей, но такой, который, конечно же, не останется незамеченным. Вы можете поставить серебряные наконечники, если ваш оттенок кожи требует этого.

Французский маникюр с камнями и блестками

В завершение этой подборки оставим идею для любителей блесток и декоративных камней. Это французский маникюр с черным кончиком, но сверху с золотым или серебряным глиттером. А на большом пальце, кончик которого мы не будем раскрашивать, можно расположить несколько декоративных камней нужной вам формы. Это может быть какой-то важный для вас символ или просто крест, как это отражено на изображении.

Как видите, вариантов множество. Выберите дизайн ногтей, который лучше всего подходит вам, и создайте идеальный френч этим летом. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные вещи, пока не найдете то сочетание, которое лучше всего подходит именно вам.