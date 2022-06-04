Мнение: Крупнейший за 50 лет энергокризис, Байден хочет скидку на нефть и могут ли арабы заменить Россию

1. На Западе ответственные за энергетику люди предупреждают, что нынешний энергетический кризис станет как минимум худшим со времён нефтяного кризиса 1970-х годов, а может быть, даже превзойдёт его по длительности и масштабам (ссылка):

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предрек миру крупнейший за полвека энергетический кризис. Экономист заявил, что летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с дефицитом топлива из-за нестабильной ситуации на международных нефтяных рынках, сообщает Reuters.

По словам Бироля, нынешние потрясения в сфере энергетики намного более масштабные, чем наблюдавшийся в 1970-е годы дефицит, когда мир впервые сильно пострадал от последствий нефтяного кризиса. Сейчас на повестке дня одновременно три катастрофы — под угрозой поставки нефти, газа и электроэнергии. Экономист прогнозирует, что текущий кризис продлится дольше первого.

Нефтяной кризис начался в 1973 году после отказа арабских стран поставлять нефть в страны Запада, которые поддерживали Израиль в арабо-израильской Войне Судного дня. В результате западным экономикам резко поплохело: инфляция взмыла вверх, кое-где даже пришлось вводить талоны на бензин, уровень жизни населения в автомобильных странах рухнул, началась рецессия экономики. Дошло до того, что начали впрягать лошадей в машины. И хотя общее арабское эмбарго довольно скоро было снято, поставки надолго были нарушены, и цены на нефть остались очень высокими.

Как раз для борьбы с тем кризисом в 1974 году и было создано Международное энергетическое агентство. Оно стало следить за пополнением стратегических запасов нефти в западных странах. Но это не особенно помогло, ведь выброс резервов на рынок может лишь несколько сгладить скачки цен, но не может фундаментально решить проблему дефицита.

Запад смог тогда выйти из кризиса благодаря брежневскому СССР. Советские власти начали поставлять капиталистам огромные объёмы нефти и газа. Это позволило Западу решить проблему дефицита энергоресурсов до конца 1970-х. А к 1979 году арабы частично примирились с Израилем, и экспорт нефти с Ближнего Востока был восстановлен.

Впрочем, в 1979 году последовал новый удар, «второй нефтяной кризис», вызванный антиамериканской Исламской революцией в Иране, а затем усиленный начавшейся в 1980 году Ирано-Иракской войной (союзный тогда американцам Саддам Хусейн напал на Иран).

К тому времени, однако, на Западе начали давать отдачу масштабные инвестиции в добычу нефти и в энергетику вообще, сделанные после 1973 года. Цены на нефть начали снижаться, и к 1986 году опустились до весьма комфортных для западных экономик уровней. А вот для привыкшей к тому времени полагаться на нефтегазовый экспорт экономики СССР наступили тяжёлые времена.

На Западе хорошо помнят опыт 1970-х, и политики-старожилы вроде Джо Байдена надеются этим опытом воспользоваться. То есть, будут искать альтернативных поставщиков нефти и наращивать собственные инвестиции в энергетику.

Но теперь сложнее. Во-первых, стран, способных резко нарастить экспорт нефти и смягчить дефицит, как это сделал СССР эпохи застоя, сейчас уже нет. Нефтяная промышленность давно развёрнута по всему миру, лёгких для добычи нераспечатанных месторождений почти не осталось. А любые дополнительно поступающие на рынок объёмы готовы немедленно съесть быстро растущие Индия и Китай.

Во-вторых, в 1970-х годах Запад ещё не был болен «зелёной чумой», и там свободно инвестировали в углеводородную и атомную энергетику, что давало сравнительно быструю и большую отдачу, а также надёжные долговременные источники энергии. Сейчас идеология заставляет страны Запада развивать только «зелёную энергетику», а углеводородную отрасль выдаивать досуха и постепенно закрывать. Атом на Западе также в упадке из-за зелёных атомофобов (хотя в отдельных странах, вроде Великобритании, под давлением обстоятельств вынужденно заговорили о необходимости строительства новых АЭС).

Выбор возможностей для борьбы с энергодефицитом на Западе резко сузился: позеленевшие западяне сами загнали себя в ловушку. Между тем, «зелёные» технологии всё ещё слишком дорогие и недостаточно надёжные, а потому крайне далеки от того, чтобы полноценно заменить нефть, газ и уголь.

Пока что на Западе только начинают осознавать, насколько сильно они зависят от поставщиков нефти.

Также Западу ещё предстоит открыть для себя, что Россия – это не арабская страна образца 1970-х-1980-х. Наши власти ведут себя предельно расчётливо, так что сломать Россию политически, экономически или военным путём невозможно. В итоге придётся договариваться, причём на условиях Кремля.

2. В антироссийской риторике США что-то сломалось. Внезапно выяснилось, что отказ от нашей нефти больше не является безусловной и решительной целью. Оказывается, гораздо важнее сбить цены на топливо в США и ЕС, а «кровавая» и «авторитарная» российская нефть – вполне приемлема, если на неё дадут скидку (ссылка):

Президент США Джо Байден допустил, что Запад может продолжить закупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, Вашингтон совместно с союзниками ищет варианты для сдерживания цен на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.

Также американский президент прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и продовольствие в США. По его мнению, они вряд ли снизятся из-за продолжающегося кризиса на Украине: «Идея о том, что мы сможем «нажать на кнопку» и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания».

Понятно, почему Байден запустил эту тему сейчас. Осенью пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых демократы рискуют потерять большинство, ибо американские избиратели немного недовольны рекордным ростом цен на бензин и еду. Простому американцу сложно объяснить, почему он должен страдать из-за страны, которую он даже на карте не найдёт (особенно с учётом того, что санкции не достигли свой цели: российская экономика крепка, наши нефтяные доходы по-прежнему высоки). Избирателей нужно чем-то задобрить, посулить возможный выход из ситуации, позволяющий сохранить лицо для США.

Маленькая проблема в том, что на рынке дефицит нефти, так что Россия не будет продавать на Запад нефть со скидкой. Это просто не нужно — наши объёмы охотно выкупят Индия, Китай и прочие нормальные государства.

3. США не оставляют попыток выпросить у Саудовской Аравии хоть немного дополнительных баррелей. Ради этого президент Байден готов идти на политические унижения (ссылка):

AP сообщает о том, что решение о визите Байдена в Саудовскую Аравию, о котором мы писали вчера, принято — хотя официально это будет «заезд во время визита в Израиль». Как ехидничают СМИ, «перед нами триумф «реалполитики» над моралью» — ибо Саудовская Аравия у Байдена именовалась «страной-парией» из-за военной операции в Йемене и расчленения оппозиционного журналиста Кашогги/Хакшуджи несколько лет назад в посольстве в Турции.

Но в США осенью выборы, и чтобы не подойти к ним с ценником вида «8 (9? 10?) долларов за галлон», Байден едет просить «убийцу» — принца Мохаммеда — дать немного больше нефти.

Королевство, напомним, согласно неподтверждённой информации западных СМИ, якобы выразило готовность повысить добычу «в случае, если российская добыча сильно упадёт из-за санкций». Уместно сказать, что как Саудовская Аравия, так и другие страны ОПЕК пока что не выбирали даже имеющиеся у них по соглашениям ОПЕК+ квоты на добычу нефти. Возможность королевства по-быстрому выдать достаточное количество баррелей, чтобы хотя бы удержать цены от дальнейшего роста, многими ставится под сомнение. Но вообще уместно напомнить, что потребление нефти в нашем одержимом экологией мире только растёт, а инвестиции в восполнение добывающих мощностей уже много лет не соответствуют реальным потребностям мировой экономики. Так что идея «Саудовская Аравия заменит Россию на международном рынке нефти» не представляется реалистичной.